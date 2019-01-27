"Барселона" одержала восьмую подряд победу в чемпионате Испании

В чемпионате Испании по футболу продолжается 21-й тур. "Барселона" на чужом поле одержала победу над "Жироной". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Нелсон Семеду (9-я минута) и Лионель Месси (68-я). Отметим, что хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бернардо Эспиносы.

"Барселона" одержала восьмую победу подряд в чемпионате. Каталонцы продолжают лидировать с 49 очками и на пять баллов опережают идущего вторым мадридский "Атлетико". "Жирона" с 24 очками идет 13-й.