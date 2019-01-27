В порту Венесуэлы произошел взрыв

В венесуэльском порту Ла-Гуайра прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время в порту работают пожарные службы. О подробностях случившегося пока ничего не известно.

В Венесуэле продолжаются массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Они начались в Каракасе 23 января. В тот же день спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы. США и ряд других стран уже объявили о его признании.

Ла-Гуайра — город на севере Венесуэлы, столица приморского штата Варгас. Через этот порт осуществляется экспорт какао, кофе, табака, нефти.