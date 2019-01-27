В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

Полиция Татарстана начала проверку видео из интернета.

На кадрах (видеосъемка производилась из окна квартиры) видно, как мать кричит на малыша, толкает его, малыш падает и рыдает, передает ТАСС.

СМИ сообщают, что видео сделано в Татарстане.