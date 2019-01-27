Кубок Англии. Дубль Виллиана вывел "Челси" в 1/8 финала, "Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм"

В Кубке Англии состоялись еще два матча стадии 1/16 финала. Лондонский "Челси" на своем поле разгромил клуб "Шеффилд Уэнсдей", представляющий Чемпионшип – вторую по силе лигу Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил бразилец Виллиан (26-я и 84-я минута), еще один мяч забил 18-летний полузащитник Каллам Хадсон-Одой (64-я).

В другом матче 1/16 финала футболисты "Кристал Пэлас" обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала. Голы забили Коннор Уикем (9-я) и Эндрос Таунсенд (34-я, пенальти).