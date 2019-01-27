Обнародованы приметы возможного похитителя картины Куинджи

В связи с похищением из Государственной Третьяковской галереи полотна кисти Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" сотрудники правоохранительных органов ведут розыск белого внедорожника Mercedes M-класса, на котором мог скрыться злоумышленник. Номер автомобиля идентифицировать пока не удалось.

Также правоохранителями был составлен фотокомпозиционный портрет похитителя: худощавый мужчина в возрасте до 35 лет, рост — около 172 сантиметров, волосы русые, коротко стриженные. Он был одет в темно-синюю водолазку и джинсы такого же цвета. Фоторобот разыскиваемого разослан во все подразделения столичной полиции, передает "Интерфакс".

Не исключается, что на связь с похитителями картины могут быть проверены некоторые работники Третьяковской галереи и охраны, передает ТАСС. Источник в правоохранительных органах предположил, что злоумышленники, вероятно, до совершения хищения неоднократно посещали галерею, хорошо там ориентировались и целенаправленно шли за полотном "Ай-Петри. Крым".

Как сообщалось, в воскресенье, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицию обратились работники охраны Государственно Третьяковской галереи, которые сообщили, что в одном из залов была похищена картины кисти Архипа Куинджи"Ай-Петри. Крым". Произведение искусства было снято похитителем со стены на глазах у многочисленных посетителей экспозиции: мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, вынул его из рамы и удалился с произведением искусства.