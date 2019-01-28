В Чечне рухнул в пропасть автомобиль: 3 погибших

Как сообщили в экстренных службах Чеченской Республики, в результате падения легкового автомобиля в 80-метровую пропасть в горах погибли три человека.

В настоящее время на месте трагедии проводится операция по подъему тел погибших со дна ущелья. ЧП произошло на автодороге Шатой — Итум-Кале, передает ТАСС.