Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Эспаньол"

В чемпионате Испании состоялись очередные матчи 21-го тура. Мадридский "Реал" на чужом поле обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Карим Бензема (4-я и 45-я минута), еще по голу забили Серхио Рамос (15-я) и Гарет Бэйл (67-я). У проигравших отличились Лео Баптистао (25-я) и Роберто Росалес (81-я). Мадридцы завершали встречу в меньшинстве после того, как защитник команды Рафаэль Варан был удален с поля на 72-й минуте.

"Реал" с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Эспаньол" с 24 баллами находится на 15-й строчке.