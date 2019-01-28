"ПСЖ" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромил "Ренну" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев​​​.

В составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани (8 и 72-я минута), еще по мячу забили Анхель Ди Мария (61-я) и Килиан Мбаппе (67-я). У проигравших отличился Мбайе Ньянг (28-я).

"ПСЖ" выиграл 18 из 22 проведенных матчей в рамках чемпионата Франции, не проиграл ни одного и еще два завершил вничью. Команда с 56 очками уверенно лидирует в таблице, отрыв от идущего вторым "Лилля" (22 матча) составляет 13 баллов. "Ренн" с 30 очками идет 10-м.