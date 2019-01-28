Число жертв прорыва дамбы в Бразилии растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 58. Как ожидается, эта цифра не окончательна, число жертв будет расти.

Ранее были обнародованы данные о 37 погибших в результате прорыва дамбы и 287 пропавших без вести.

Сдерживающая содержащую отходы металлургических предприятий воду дамба разрушилась в минувшую пятницу, 27 января, напоминает ТАСС. Жившие поблизости от нее люди были эвакуированы, но несколько домов оказались разрушены потоками грязи. В штата Минас-Жерайс местными властями объявлен трехдневный траур.

В связи с трагическими последствиями катастрофы в штате Минас-Жерайс президент России Владимир Путин направил свои соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро. Он попросил своего бразильского коллегу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

О риске прорыва еще одной дамбы в том же районе заявила в минувшее воскресенье бразильская горнодобывающая компания Vale, в связи с чем спасательные работы на месте прорыва первой дамбы были приостановлены, власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре спасательная операция была возобновлена.