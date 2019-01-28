США сняли санкции с трех связанных с Олегом Дерипаской компаний

В воскресенье, 27 января, министерство финансов США сняло санкции, ранее введенные раннее в отношении российской компании "Русал", холдинга еН+ и компании "Евросибэнерго".

Как отметили в ведомстве, в соответствии с условиями исключения из санкционных списков компании сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль над ними, и такое решение гарантирует, что большинство директоров в советах еН+ и "Русал" будут независимыми, в том числе, американскими и европейскими лицами, не имеющими деловых, профессиональных или семейных связей как с самим Олегом дерипаской, так и с другими юридическими или физическими лицами, находящимися в американских санкционных списках.

Одновременно в министерстве финансов США подчеркнули, что все санкции, ранее введенные в отношении Олега Дерипаски, продолжают оставаться в силе, передает ТАСС.

О введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, предпринимателей и компаний власти США объявили 6 апреля минувшего года. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", "Базовый элемент", еН+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

В конце декабря 2018 года министерство финансов США сообщило, что уведомило Конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: холдинга еН+, алюминиевого гиганта "Русал" и компании "Евросибэнерго", так как Олег Дерипаска согласился снизить контроль в еН+ с приблизительно 70 процентов акций до 44,95процента.