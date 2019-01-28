Норвежец Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл турнир в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершился престижный шахматный турнир с участием ведущих мировых гроссмейстеров. Победителем соревнований стал действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен.

В заключительном 13-м туре Карлсен в воскресенье сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, что хватило ему для общей победы. По итогам 13 туров чемпион мира из Норвегии набрал 9 очков и опередил ставшего вторым Гири на 0,5 балла.

Лучшим из россиян на турнире стал Ян Непомнящий, который в последнем туре сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Непомнящий набрал 7,5 очков и поделил третье место с китайцем Дин Лижэнем и Вишванатаном Анандом из Индии.

Другой россиянин Владимир Федосеев в заключительном туре сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым, а Владимир Крамник уступил американцу Самюэлю Шенкленду. По итогам турнира в их активе 5 и 4,5 очка соответственно.