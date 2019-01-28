Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира во Франции

Во французском Сен-Море завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире.

В финале Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина уступили хозяйкам соревнований из Франции со счетом 39:41. Бронза досталась итальянкам, которые выиграли у американок со счетом 45:37.

Отметим, что ранее Дериглазова на этом же этапе одержала победу в индивидуальных соревнованиях, победив в финальном поединке действующую чемпионку мира итальянку Аличе Вольпи.