Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с военными

Как заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, его сторонники, пытаясь добиться отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро, ведут закулисные переговоры с симпатизирующими им представителями командования национальных Вооруженных сил и гражданских правительственных структур.

Провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы политик пояснил, что это чрезвычайно деликатная тема, затрагивающая личную безопасность участников таких контактов, поэтому встречи проводятся без привлечения к ним внимания, передает ТАСС.

Также Хуан Гуайдо сообщил, что оппозиция готовится бросить вызов властям и доставить в страну продовольственную помощь, которую предоставили, в том числе, США, выразив уверенность в том, что силам оппозиции удастся ввезти гуманитарную помощь.

Как сообщалось, 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Уже на следующий день Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в этой стране.

Хуана Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента Венесуэлу уже признали страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Албания, Грузия, Израиль, США, Швейцария и Организация американских государств. В поддержку Николаса Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия в Венесуэле мирным путем и выступили против вмешательства извне.

В минувшую субботу высокопоставленные представители руководства Испании, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов заявили, что признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит о проведении досрочных выборов в стране.