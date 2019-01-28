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28 января 201905:38

Калинская вышла в финал квалификации St. Petersburg Trophy

EPA

В понедельник, 28 января, в Санкт-Петерубрге стартуют игры основной сетки турнира серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Кроме того, состоятся четыре решающих матча квалификации.

Днем ранее российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации. В воскресенье она обыграла Анастасию Зарицкую из Чехии со счетом 6:4, 6:3​​​. В решающем матче квалификации Калинская сыграет со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Отметим, что в основную сетку турнира также могут пробиться Наталья Вихлянцева и Вероника Кудерметова.

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