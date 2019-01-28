Тренер "ПСЖ" Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет

Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель в ироничной манере прокомментировал информацию о скором переходе аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса в стан парижан.

"Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет, — сказал Тухель, которого цитирует Sportbox.ru. — Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!"

Напомним, ранее СМИ сообщили, что клубы пришли к соглашению по трансферы. Однако позднее стало известно, что спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике решил пересмотреть некоторые пункты сделки. Сам Тухель говорил, что трансфер Паредеса должен был быть осуществлен в эти выходные.