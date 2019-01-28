Столицу накрыл мощный снегопад

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве к вечеру воскресенья. Снег шёл и ночью. Высота сугробов в городе приблизилась к полуметру. Московские власти заявляют, что дорожные службы будут в усиленном режиме убирать выпавший снег всю неделю. В работах заняты около 60 тысяч сотрудников, в их распоряжении более 13 тысяч спецтехники — в том числе, порядка трёх с половиной тысяч самосвалов. В уборке снега может помочь погода, сообщает телеканал "Россия 24". По прогнозам, в середине недели ожидается короткая оттепель.