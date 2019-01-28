Осака после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Его впервые в карьере возглавила японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Осака в финале Australian Open победила чешку Петру Квитову и выиграла свой второй турнир серии "Большого шлема". Японка поднялась на первое места рейтинга с третьей позиции. Квитова же взлетела с шестой на вторую строчку.

Кроме того, отметим падение на четыре места немки Анжелики Кербер (со 2-го на 6-е) и датчанки Каролин Возняцки (с 3-го на 9-е). Американка Серена Уильямс отыграла еще пять мест и поднялась на 11-ю строчку рейтинга.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла место в десятке и теперь занимает 12-ю строчку. Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала Australian Open взлетела на 12 позиций и теперь занимает 32-е место. Мария Шарапова поднялась с 30-го на 29-е место.