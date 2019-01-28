Работа по ликвидации затора на Бурее идет по плану

Военные инженеры пробили затор на реке Бурея уже на 11 метров в глубину. Длина канала после нового подрыва достигла 140 метров. Инженеры Минобороны также ведут дорогу к месту схода оползня от одного из ближайших посёлков. Из 80 километров осталось пройти всего 10. Дорога пригодится для доставки тяжёлой техники и взрывчатки. Военным предстоит проделать в обвалившемся грунте две протоки. Первую из них собираются закончить уже к началу февраля, вторую — к двадцатому числу, сообщает телеканал "Россия 24".