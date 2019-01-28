Австралия присоединилась к списку стран, признавших "временного президента" Венесулы

Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщили в МИДе страны. Ранее его признал Израиль — вслед за США и Канадой, а также ряд латиноамериканских стран. Самопровозглашенный глава государства рассказал в интервью "Вашингтон пост", что ведёт переговоры с представителями венесуэльской армии. Он просит их не подавлять мирные акции протеста.

Ранее действующий глава Николас Мадуро приехал в военную часть, чтобы заручиться поддержкой военных, сообщает телеканал "Россия 24". Во время выступления он вновь обвинил в кризисе Вашингтон. А журналисты издания "Аксьос" выяснили, что Дональд Трамп ещё в начале месяца в разговоре с сенатором Линдси Грэмом рассуждал о применении военной силы в Венесуэле, где Штаты настаивают на смене власти.

В российском МИДе отмечают, что позиция Запада лишь нагнетает внутриполитическую обстановку. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что идёт "искусственный разогрев ситуации", что стимулирует наиболее радикальные настроения.