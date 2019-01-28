Мартен Фуркад пропустит североамериканские этапы Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что пропустит этапы Кубка мира в Кэнморе (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США), чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

После шести этапов Кубка мира француз занимает второе место в общем зачете, но уже на 282 очка отстает от лидера — норвежца Йоханнеса Бе.

"Совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что я не поеду на североамериканские этапы, — сказал Фуркад, которого цитирует РИА Новости​. -​​ Я надеюсь, что это позволит мне восстановить свой уровень перед чемпионатом мира".

Канадский этап Кубка мира пройдет 7-11 февраля, американский -14-18 февраля.