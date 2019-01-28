Битва за "Северный поток-2": западные СМИ нагнетают истерику

США требуют от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока-2". Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, пишет издание Handelsblatt. Тем не менее, более 20 процентов газопровода — уже построили, заявил на прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер.

26 января в Германии приговорили угольную энергетику: к 2038 году останутся только газ и ветер. Газ — стабильнее. Его можно брать из разных источников — из Сибири будет надежнее и дешевле, чем из США или Катара, а в Северном море он заканчивается.

Все в Германии знают об этом, однако отдельную категорию, даже немецких, политиков и СМИ это знание не способно удержать от участия в пропагандистских кампаниях, направленных против строительства "Северного потока-2".

"Мы, будучи разработчиками проекта, не даём оценку политическим процессам и заявлениям. Мы принимаем их к сведению и должны учитывать их в своей работе. Мы отмечаем интенсификацию дискуссии, т.е. чем ближе к проект к завершению, тем активнее ведутся политические споры", — заявил Йенс Мюллер, пресс-секретарь компании Nord Stream 2.

Противники Нордстрима использовали уже практически весь арсенал средств психологического давления: от запугивания собственного населения российским энергетическим оружием, нацеленным на европейские ценности, и атакой на "молодую украинскую демократию", до прямых угроз партнерам Газпрома в Германии, Австрии, Франции и Нидерландах.

У американцев есть различные способы затруднить строительство "Северного потока-2". Банки, принимающие участие в проекте, могут столкнуться с санкциями, в то время как на специализированные фирмы, отвечающие за укладку и обслуживание газопровода в море, могут быть наложены торговые штрафы.

Чем дальше, тем более гангстерскими методами ведется атака, которая координируется и финансируется из Вашингтона и Лондона. США хотят переключить европейскую энергетику на использование американского сжиженного газа, и уже не стесняются в лоб требовать этого через своего посла в Германии Рика Греннела. Параллельные проблемы создаются для логистики проекта — до сих пор не понятно, удастся ли провести трубу около острова Борнхольм, в датских территориальных водах, и по людям, которые в нем участвуют. СМИ выполняют роль приставленного к затылку пистолета. Политолог Александр Рар не имеет прямого отношения к Нордстриму, но его личный опыт применим к ситуации — несколько лет назад он прошел через кампанию травли.

"Четвертая власть, пресса, конечно, в Германии и в Европе очень сильна. Она фактически никем не контролируется, и поэтому главные редактора очень много могут себе позволить. И политики, кстати, начинают бояться. И самое обидное, знаете, это уже по личному, что вы конечно теряете друзей, потому что очень много друзей, людей, которые с вами шли по этому пути, не хотят, чтобы их очернили, не хотят попасть под этот же самый огонь, который падает на вас. И поэтому тоже в сторону отходят", — рассказывает Александр Рар, политолог.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер — человек, на котором ультра-либеральная пресса, питающаяся грантами Госдепа, уже много лет отрабатывает технологии персональный дискредитации. Мочить в прессе его начали еще в те времена, когда он работал канцлером Германии — выступил против участия страны в иракской авантюре и поддержал идею северного газопровода.

Российский газ в интересах Германии — но Шредера все равно легко представят лоббистом интересов Кремля. Также безапелляционно и бездоказательно, как это сделали модераторы сайта "Миротворец", внесшие имя Шредера в список врагов Украины. Иной раз, ему предъявят что-то совсем из области субъективного, вроде обвинений в том, что возглавлять "Северный поток-2" — это "за рамками допустимого", чуть ли не аморально. Поди, поспорь.

Шредер — удобная мишень для демагогических обвинений — друг Путина, главное — осмеливается этого не скрывать. Действует раздражающе, вызывает завистливое внимание к его личной жизни, связям, интересам, доходам. Не исключено, что в ближайшее время Шредер станет объектом новой атаки, разработанной западными спецслужбами для западной прессы по принципу — неважно, было ли это на самом деле, важно, чтобы в это поверили.

Но, разумеется, сверхзадача таких специальных акций — не навредить конкретному человеку, а ударить по "Северному потоку", который в настоящий момент поддерживают большинство немцев. Оппоненты Нордстрима будут пытаться сломать имидж проекта, чтобы оправдать любое дальнейшее беззаконие. И тут, как говорится, ничего личного — просто бизнес.