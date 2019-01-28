В Якутии произошло задымление на руднике

На севере в руднике "Бадран", расположенном на территории Оймяконского района, произошло задымление на глубине 270 метров. Все сотрудники рудника – 37 человек — выведены на поверхность, погибших или пострадавших нет.

В настоящее время на руднике проводятся работы по проветриванию. О причинах инцидента пока не сообщается, передает ТАСС.

Рудник "Бадран" функционирует с 1984 года. Он принадлежит горнорудной компании "Западная", входящей в состав группы компаний "Голд Майнинг Лимитед", специализирующейся на добыче золота из руды.