Выступление в концертном зале имени Рахманинова началось с минуты молчания

75 лет со дня снятия блокады Ленинграда в Москве отметили, в том числе и премьерой. Реквием Джузеппе Верди впервые прозвучал на русском языке. Музыку совместили с документальной хроникой блокадных лет.

Реквием Джузеппе Верди сегодня посвящается жертвам Блокадного Ленинграда. Произведение итальянского композитора впервые звучит на русском языке. В 75-ю годовщину освобождения города — мировая премьера.

Произведение выбрано не случайно. Свой реквием Верди писал на смерть друга, поэта Алессандро Мандзони. Эмоции мессы контрастны — от скорби и смятения в эпилогическом прологе, до настоящей оды героизму и мужеству в финале Реквиема.

Звуки оркестра в филармонии совместили с художественным видеорядом — документальная хроника, основные даты и слова Реквиема, которые в оригинале звучат на латыни.

За дирижерским пультом — заслуженный деятель музыкальных искусств Владимир Федосеев. Он родился в Ленинграде в 1932 году, во время блокады музыка была единственной радостью мальчика. Поэтому к этому концерту у него особое отношение.

Под руководством Федосеева на сцене объединились солисты "Геликон-оперы", российский молодёжный симфонический оркестр и хоровая капелла России имени Юрлова. После премьеры зал аплодировал стоя.

882 самых страшных дня Великой Отечественной войны, сегодня все в память о подвиге ленинградцев. Гостям филармонии выдали 125 грамм ржаного хлеба — как символ беспримерного человеческого мужества. Для тех, кто не смог послушать реквием вживую, в других городах и на сайте будет доступна трансляция.