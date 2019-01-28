Фернандо Алонсо победил в гонке на выносливость "24 часа Дайтоны"

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо в составе команды Konica Minolta Cadillac стал победителем гонки на выносливость "24 часа Дайтоны", которая состоялась в США. Напомним, что ранее испанец покинул McLaren и будет теперь выступать в североамериканской IndyCar.

Вместе с Алонсо победы в гонке добились голландец Ренгер ван дер Занде, американец Джордан Тейлор и еще один экс-гонщик "Формулы-1" японец Камуи Кобаяши​​​. Отметим, что в квалификации команда Konica Minolta Cadillac заняла лишь шестое место среди 15 участников.

В прошлом году знаменитый испанский гонщик выиграл гонку "24 часа Ле-Мана".