Ярослав Ракицкий присоединится к "Зениту" на сборе в Испании

Игрок обороны футбольной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий прошел медицинский осмотр в преддверии перехода в питерский "Зенит". 29-летний украинец должен в ближайшее время присоединиться к "сине-бело-голубым" на сборне в испанском Аликанте.

Правда, официального сообщения о трансфере из стана "Зенита" пока не было, сообщает "Спорт-экспресс". Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за игрока 10 млн евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов, если игрок вместе с новой командой выиграет какие-то титулы. Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.