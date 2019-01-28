Боксер Стивенсон сделал первые шаги после выхода из комы

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который получил тяжелейший нокаут в бою с украинцем Александром Гвоздиком, попал в больницу и несколько дней находился в коме, начал общаться с родными и делает первые шаги. Медики надеются на полное восстановление атлета.

"После ряда специальных тренировок и физической терапии Адонис совершил первые шаги и работает над тем, чтобы передвигаться самостоятельно, — цитирует портал Boxing News 24 подругу экс-чемпиона Симону год. – Рада сообщить, что Адонис начал говорить с семьей, друзьями и медицинской командой. Я уверена, что он сможет полностью восстановиться".

Как уже сообщали Вести.Ru. Стивенсон был введен врачами в искусственную кому 1 декабря, после того как он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. В конце декабря темнокожий канадец вышел из комы и начал процесс восстановления.