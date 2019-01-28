Теннисистка Павлюченкова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки. Россиянка Анастасия Павлюченкова, пробившаяся в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, расположилась на седьмой позиции, набрав 416 очков. Мария Шарапова оказалась в двадцатке лучших.
Она заняла 19-е место, имея в активе 300 рейтинговых баллов. Лидирует в чемпионской гонке WTA победительница Australian Open японка Наоми Осака (2185). Следом расположилась чешка Петра Квитова (1825). В тройку также попала ее соотечественница Каролина Плишкова (1250).
Ранее был опубликован мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором также лидирует Осака. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает в нем 12-е место.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в столичной многоэтажке
- Глава подмосковного СПЧ оказалась в центре скандала
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю
Самое читаемое
-
Гибель малыша в колодце оказалась не несчастным случаем
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- "Из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
Активы Дерипаски вывели из-под санкций и контроля бизнесмена
- Европа нашла обход санкций к Ирану. Осталось несколько дней
- Топ-10 самых динамичных городов мира
- ФРС готовит рынкам сюрприз?
- Прогноз: рубль порадуется, что Москву хотя бы не обвинили в шатдауне
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Opel возобновит производство в России
- В России стартовала сборка флагманского седана Kia
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Есть вопрос: чем опасно курение кальяна
- Пищевая безопасность: что не так с рапсовым маслом в составе продуктов
- Люди, генетически уязвимые для туберкулеза, не знают об этом
- Полезен ли черный перец? Вот что говорит наука
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Не послушались: снегопад, аварии и пробки в Москве
- Соседи травят семью с ребенком-инвалидом
- Москва - театральная столица: Сергей Собянин о формуле успеха
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца