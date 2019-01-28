Теннисистка Павлюченкова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки. Россиянка Анастасия Павлюченкова, пробившаяся в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, расположилась на седьмой позиции, набрав 416 очков. Мария Шарапова оказалась в двадцатке лучших.

Она заняла 19-е место, имея в активе 300 рейтинговых баллов. Лидирует в чемпионской гонке WTA победительница Australian Open японка Наоми Осака (2185). Следом расположилась чешка Петра Квитова (1825). В тройку также попала ее соотечественница Каролина Плишкова (1250).

Ранее был опубликован мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором также лидирует Осака. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает в нем 12-е место.