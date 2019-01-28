Футбольный Кубок Африки перенесен из-за Рамадана на неделю

Африканская конфедерация футбола (CAF) перенесла сроки проведения Кубка африканских наций-2019 из-за Рамадана. Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано заранее.

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя оргкомитета турнира. Передвинуть сроки проведения Кубка африканских наций попросили несколько футбольных федераций из стран Северной Африки.

В 2019 году Рамадан продлится с 5 мая по 3 июня. Некоторые участники предстоящего футбольного турнира высказали опасения, что игроки не смогут в полной мере восстановиться после священного для мусульман поста.

Кубок африканский наций-2019 пройдет в Египте. Действующем победителем турнира является сборная Камеруна.