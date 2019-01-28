Карен Хачанов сохранил 11-е место в рейтинг-листе АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов после завершения первого в сезоне турнира "Большого шлема" Открытого чемпионата Австралии опубликовала новый рейтинг-лист организации. Лидирует чемпион Мельбурна серб Новак Джокович, россияни Карен Хачанов остался на 11-й строчке.

После того, как Джокович в финале Australian Open переиграл вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, теннисист из Сербии увеличил отрыв от своего визави более чем на 2600 очков: 10955 против 8320. На третье место поднялся русский немец Александр Зверев, у которого 6475 очков.

Наши ведущие игроки Хачанов и Даниил Медведев сохранили места во второй десятке, но если Карен остался на 11-й строчке, то его партнер по сборной поднялся с 19-го места на 16-е. Евгений Донской остался на 96-й позиции, а Андрей Рублев замыкает Топ-100 мирового тенниса.