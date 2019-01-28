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Похищение картины Куинджи из Третьяковки 13 минут назад
"Надо освежить память": момент похищения полотна Куинджи попал на видео
Установленная в зале Третьяковской галереи камера наблюдения зафиксировала момент похищения полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". На кадрах видно, что 31-летний злоумышленник даже не пытался скрывать свои действия: подошел, на протяжении нескольких секунд осматривал прибывшую из Русского музея картину, затем просто снял ее со стены на глазах других посетителей и ушел.
Инцидент произошел вечером 27 января, задержали подозреваемого утром на следующий день. Свою вину он не признал, заявив, что является законопослушным гражданином. Однако уточнить, где провел вечер воскресенья отказался.
"Плохо помню, надо освежить память", — заявил мужчина в минувшем декабре задержанный с наркотиками и отпущенный под подписку.
Позже он указал место, где спрятал полотно оценочной стоимостью 1 миллион долларов — на стройке в поселке Заречье в Одинцовском районе. После предварительного осмотра искусствоведы утверждают, что картина не пострадала, но призывают дождаться комплексного анализа.
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