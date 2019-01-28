Екатерина Архарова сообщила о бесследном исчезновении мужа-бизнесмена

Актриса Екатерина Архарова обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о помощи в розыске бесследно пропавшего мужа — бизнесмена Артема Илясова.

Екатерина пишет, что в районе 19 часов 26 января он вышел из ресторана по улице Можайский вал, и с тех пор она ничего не знает о его местонахождении.

На связь по телефону он не выходит, на работе, у друзей и знакомых тоже не появлялся.

Актриса дает описание одежды, в которой был ее муж, а также сообщает, что он ездит на черном джипе BMW 5.

Архарова просит тех, кто, возможно, что-то знает о том, где может находиться ее муж, или видел его, сообщить ей об этом в соцсетях.

Екатерина Архарова ранее была супругой актера и телеведущего Марата Башарова. Развелась она с ним после того, как супруг избивал ее вплоть до сотрясения мозга.