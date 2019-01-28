Абхазия, ДНР и ЛНР отправят команды на Кубок непризнанных стран

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) готовит проведение Кубка Европы 2019 года среди непризнанных территорий Старого Света. В числе участников соревнований, которые пройдут в Нагорном Карабахе, будут Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР.

ConIFA — футбольная организация, образованная летом 2013 года, которая отвергает политическую составляющую в своей деятельности. Объединяет футбольные ассоциации непризнанных и частично признанных государственных образований, автономий внутри признанных стран и некоторые этнические сборные, которые официально не включены в состав ФИФА. Штаб-квартира организации расположена в шведском Лулео.

Жеребьевка предстоящего турнира прошла накануне в польском Кракове и определила, что на предварительном этапе 12 сборных сыграют в четырех группах по три команды в каждой. Руководство ConIFA сообщило, что участники будут представлять 30 млн жителей Европы. Турнир будет третьим по счету в истории Конфедерации, два предыдущих (в 2015 и 2017 годах) выиграла сборная итальянской Падании.

Состав групп: группа 1 – Нагорный Карабах, Лапландия, ЛНР, группа 2 – Абхазия, Графство Ницца, Чамерия, группа 3 – Падания, ДНР, Сардиния, группа 4 – Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия.