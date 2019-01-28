Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым в Москве

В Москве на улице Привольная в воскресенье вечером обнаружено тело бывшего руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина, передает РИА Новости.

По предварительным данным, он покончил с собой, отметили в правоохранительных органах столицы.

В столичном главке СК России сообщили, что по факту смерти мужчины ведется проверка.