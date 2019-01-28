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28 января 201912:33

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым в Москве

Игорь Агеенко/ТАСС

В Москве на улице Привольная в воскресенье вечером обнаружено тело бывшего руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина, передает РИА Новости.

По предварительным данным, он покончил с собой, отметили в правоохранительных органах столицы.

В столичном главке СК России сообщили, что по факту смерти мужчины ведется проверка.

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