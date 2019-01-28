28 января 201912:25
Жилая пятиэтажка вспыхнула в Улан-Удэ
Жилой пятиэтажный дом загорелся в понедельник днем в Улан-Удэ, ожоги получила по меньшей мере одна женщина. Очевидцы сняли на видео объятую пламенем крышу здания в 43-м квартале.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на пятом этаже дома 132 по улице Жердева и быстро перебросился на крышу. Судя по кадрам, первоначально местных жителей не эвакуировали, но спустя считанные минуты пожар охватил большую часть крыши, после чего спасатели начали выводить людей из квартир.
Эвакуация коснулась трех подъездов пятиэтажки, помощь медиков потребовалась одной женщине — у нее обожжены руки. Информации о других пострадавших пока не поступало.
К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение.
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