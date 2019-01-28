Крутые виражи и вихри снега: в Крылатском прошел чемпионат по суперкроссу

Рев моторов, сложная трасса и очень юные спортсмены: в Крылатском состоялись чемпионат и первенство Москвы по суперкроссу. В соревнованиях приняли участие две сотни мотогонщиков, в том числе десятки детей. Почему в роли организатора заездов выступил Следственный комитет?

Они взмывают вверх один за другим, входят в крутые виражи — при том, что сами едва различают трассу из-за стены снега. Но для экстремалов такие сложные условия, наоборот, подарок.

На этот чемпионат Москвы по суперкроссу в Крылатское приехали 200 спортсменов со всей страны. Самому молодому участнику — всего пять лет.

- Давай, давай, давай! Молодец!

Семену — 11, за плечами уже и чемпионат Европы, победы на турнирах в Японии, Латвии и Польше.

"Я увидел мотоцикл, и мне тоже захотелось. Я начал заниматься с четырех лет. Это мое будущее, хочу заниматься дальше. Хочу стать 12-кратным чемпионом мира!" — делится Семен Рыбаков.

А Егор Корняков — вообще из династии мотогонщиков. "У меня дед гоняет, и он меня привез. Смотрел на деда на гонках, беру пример", — говорит он.

Анастасия Нифонтова — единственная россиянка, которая смогла покорить ралли-марафон "Дакар". Только вернулась с очередных заездов. Пока восстанавливается, пришла поддержать маленьких гонщиков.

"Если бы у меня в детстве была такая возможность, я бы, наверно, была самым счастливым ребенком на свете. Я очень поздно начала заниматься мотоспортом, уже в возрасте где-то 18-19 лет — кстати, вот на этом стадионе. Смотрю на детей и думаю: как же классно, у них столько возможностей сейчас!" — говорит она.

Награды на этом турнире вручали следователи. Следственный комитет России — один из главных организаторов чемпионата.

"Молодежь, которая здесь, испытывает трудности, учится концентрировать свою волю, достигать каких-то результатов. А самое главное — что эти дети не станут жертвой любых деструктивных течений", — говорит старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.

Организаторы верят: такие увлечения — лучшая прививка для любого возрастного кризиса. И яркие воспоминания на всю жизнь.