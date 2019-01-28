Марафон добра: день большой благотворительности прошел на ВДНХ

На ВДНХ устроили Марафон добра. Город зимы стал местом, где можно не только весело провести время, но и помочь тяжелобольным детям. Вместе с посетителями покататься на горках и коньках пришли звезды театра и кино, а все средства от продажи билетов направили в благотворительные фонды.

- Надо помогать тем, кто болеет. И еще они мне помогли!

Саше всего девять, но он уже знает, что такое борьба за жизнь: три года назад у него нашли опухоль головного мозга. Операция, лучевая и химиотерапия — болезнь уже позади, к врачам теперь — только на обследования. Мама Саши признается: благотворительный фонд Хабенского за это время стал для них второй семьей.

"Мы очень счастливы, что у нас появилась такая возможность быть их подопечными. Что дали нам шанс побороться за жизнь", — говорит мама — Алена Скрыпник.

Саша — один из тех, кому уже помогла благотворительная акция ВДНХ. Все деньги, вырученные от продажи билетов на катки в этот день, передадут сразу в три фонда.

"Несмотря ни на что, наши фонды будут продолжать говорить о том, что нужно помогать другим людям, о том, что благотворительность в нашей стране есть, будет и будет продолжать набирать обороты", — говорит учредитель Благотворительного фонда Константина Хабенского, народный артист России Константин Хабенский.

В этом году в благотворительной акции участвуют все площадки Города зимы — это два катка, "Цветник" и "Ракета", тюбинговая горка, площадки для керлинга и игры в юкигассен — или просто в снежки.

- Ну что, ты готов?

- Да, готов! Всегда готов!

"Поддержка необходима, потому что мы одни не справимся. Нам нужно, чтобы мы объединялись, чтобы мы друг другу помогали. Поэтому это такая удобная форма помощи, когда ты получаешь удовольствие и в то же время ты помогаешь подопечным фондов", — говорит президент Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева.

Часть собранных средств передадут в Фонд помощи хосписам "Вера". Там помогают детям, которых, к сожалению, вылечить нельзя, но можно сделать каждый их день лучше — без боли. Для этого фонд приобретает своим подопечным дорогостоящее оборудование и медикаменты.

"Таким образом, например, в прошлом году 75 семей смогли забрать своих детей из больниц и провести время вместе, что очень важно в подобных ситуациях, что родители и дети не проводят время в больнице, а могут быть дома", — говорит посланник Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", актриса Ольга Сутулова.

В этот день, несмотря на сильнейшую метель, в Город зимы пришли сотни людей. На катке — и подопечные фонда "Я есть!", который помогает детям с особенностями развития. Многие из них на лед встали впервые.

- Больше фонарик! Ноги соединяем! Молодец! Ну, крутая ты, Любаня, я хочу тебе сказать!

Акция на ВДНХ проводится уже пятый год подряд. За это время здесь удалось собрать 14 миллионов рублей на благотворительность.