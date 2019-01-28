Марафон добра: день большой благотворительности прошел на ВДНХ
На ВДНХ устроили Марафон добра. Город зимы стал местом, где можно не только весело провести время, но и помочь тяжелобольным детям. Вместе с посетителями покататься на горках и коньках пришли звезды театра и кино, а все средства от продажи билетов направили в благотворительные фонды.
- Надо помогать тем, кто болеет. И еще они мне помогли!
Саше всего девять, но он уже знает, что такое борьба за жизнь: три года назад у него нашли опухоль головного мозга. Операция, лучевая и химиотерапия — болезнь уже позади, к врачам теперь — только на обследования. Мама Саши признается: благотворительный фонд Хабенского за это время стал для них второй семьей.
"Мы очень счастливы, что у нас появилась такая возможность быть их подопечными. Что дали нам шанс побороться за жизнь", — говорит мама — Алена Скрыпник.
Саша — один из тех, кому уже помогла благотворительная акция ВДНХ. Все деньги, вырученные от продажи билетов на катки в этот день, передадут сразу в три фонда.
"Несмотря ни на что, наши фонды будут продолжать говорить о том, что нужно помогать другим людям, о том, что благотворительность в нашей стране есть, будет и будет продолжать набирать обороты", — говорит учредитель Благотворительного фонда Константина Хабенского, народный артист России Константин Хабенский.
В этом году в благотворительной акции участвуют все площадки Города зимы — это два катка, "Цветник" и "Ракета", тюбинговая горка, площадки для керлинга и игры в юкигассен — или просто в снежки.
- Ну что, ты готов?
- Да, готов! Всегда готов!
"Поддержка необходима, потому что мы одни не справимся. Нам нужно, чтобы мы объединялись, чтобы мы друг другу помогали. Поэтому это такая удобная форма помощи, когда ты получаешь удовольствие и в то же время ты помогаешь подопечным фондов", — говорит президент Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева.
Часть собранных средств передадут в Фонд помощи хосписам "Вера". Там помогают детям, которых, к сожалению, вылечить нельзя, но можно сделать каждый их день лучше — без боли. Для этого фонд приобретает своим подопечным дорогостоящее оборудование и медикаменты.
"Таким образом, например, в прошлом году 75 семей смогли забрать своих детей из больниц и провести время вместе, что очень важно в подобных ситуациях, что родители и дети не проводят время в больнице, а могут быть дома", — говорит посланник Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", актриса Ольга Сутулова.
В этот день, несмотря на сильнейшую метель, в Город зимы пришли сотни людей. На катке — и подопечные фонда "Я есть!", который помогает детям с особенностями развития. Многие из них на лед встали впервые.
- Больше фонарик! Ноги соединяем! Молодец! Ну, крутая ты, Любаня, я хочу тебе сказать!
Акция на ВДНХ проводится уже пятый год подряд. За это время здесь удалось собрать 14 миллионов рублей на благотворительность.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Похищение Куинджи попало на видео
- В Крыму осквернили памятник "Вежливым людям"
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым
Самое читаемое
-
Гибель малыша в колодце оказалась не несчастным случаем
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- "Из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
Активы Дерипаски вывели из-под санкций и контроля бизнесмена
- Европа нашла обход санкций к Ирану. Осталось несколько дней
- Топ-10 самых динамичных городов мира
- ФРС готовит рынкам сюрприз?
- Прогноз: рубль порадуется, что Москву хотя бы не обвинили в шатдауне
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- В России начались продажи нового универсала Kia Ceed SW
- Составлен Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России
- Opel возобновит производство в России
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Есть вопрос: чем опасно курение кальяна
- Пищевая безопасность: что не так с рапсовым маслом в составе продуктов
- Люди, генетически уязвимые для туберкулеза, не знают об этом
- Полезен ли черный перец? Вот что говорит наука
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Автомобилистов просят пересесть на метро: в столице генеральная уборка
- В Крылатском прошел чемпионат по суперкроссу
- Марафон добра прошел на ВДНХ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца