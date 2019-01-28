Гаспарян вышла в основную сетку теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не испытала особых проблем в финальном матче квалификации St. Petersburg Ladies Trophy против своей соотечественницы Вероники Кудерметовой. Она добилась победы в двух сетах со счетом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Соперница Гаспарян по первому кругу турнира пока еще не определена.

Напомним, что призовой фонд St. Petersburg Ladies Trophy превышает 755 тысяч долларов​​​.