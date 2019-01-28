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Политическая нестабильность в Венесуэле 3 минуты назад
Власти Венесуэлы призывают к переговорам, оппозиция готовит митинги
Самопровозглашенный, то есть нелегитимный, президент Венесуэлы Хуан Гуайдо дал интервью британской The Guardian, в котором пообещал вывести страну из кризиса. Все, что для этого требуется, — солидарность граждан и поддержка Запада, заявил он.
Никаких новых выборов под давлением Запада. Николас Мадуро в интервью CNN Turk призвал США и Европу сконцентрироваться на решении внутренних проблем, а не вмешиваться в политику Венесуэлы. Президент боливарианской республики напомнил, что ближайшие выборы в парламент должны пройти через год, и менять дату в угоду третьим силам – не получится.
"Европа должна отозвать свой ультиматум. Никто не вправе нам его выдвигать, — подчеркнул Мадуро. — Мы не зависим от Европы и продолжим свой путь. Европейские лидеры не берут в расчет интересы собственного народа, а лишь слепо следуют политике Дональда Трампа. Я отправлял ему много сообщений, и он, похоже, тонет во внутренних проблемах США. Он смотрит на нас свысока. Он думает, что весь мир должен подчиняться Вашингтону".
В США никаких выборов дожидаться не стали вовсе и сходу поддержали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Вслед за "старшим братом" подтянулись Канада, ряд латиноамериканских стран, а затем и часть Европы.
Сам Гуайдо действует будто по отрепетированному сценарию. Начал с переговоров с военными и призвал выбрать правильную, то есть его сторону. И на этом бурная деятельность нелегитимного президента не закончилась. Гуайдо написал письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй. В нем просит не отдавать золотовалютные запасы Венесуэлы на более чем миллиард долларов Мадуро. Мол, нужно защитить активы Венесуэлы. Но и это не все: по данным The Washington Post, Гуайдо ведет активную работу по переводу под свой контроль американского подразделения венесуэльской нефтедобывающей компании Citgo.
Ближайшие митинги оппозиции намечены на 30 января и 2 февраля. Для официального Каракаса все эти действия – не что иное, как попытки подорвать действующий политический строй. Законная власть призывает к переговорам и решению кризиса дипломатическим путем.
"Если оппозиция будет готова сесть с нами за стол переговоров буквально через полчаса, мы согласимся. На самом деле мы из-за него никогда не вставали. Это оппозиция то садится, то встает и уходит, то возвращается, — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. – Я бы очень хотел, чтобы они пришли на переговоры, попросили разрешения у своих начальников в США и искали бы вместе с нами решение, которое отвечало бы Конституции Венесуэлы".
В том, что за событиями в Венесуэле и вокруг нее стоит Вашингтон, не сомневаются в российском МИД и призывают положить конец "циничному, неприкрытому вмешательству во внутренние дела суверенного государства".
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