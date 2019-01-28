В Зеленоградске украли котенка из сена, весящего более тысячи килограммов

Весной прошлого года в Калининградской области на въезде в город Зеленоградск фермеры по собственной инициативе установили кошку, изготовленную из сена. Рядом с ней в декабре появился котенок, сделанный из того же материала.

Несколько дней назад, как написала газета "Волна", этот котенок, весящий около 1200 килограммов, бесследно исчез.

Пользователи социальных сетей, комментируя новость о похищении, разделились на два лагеря. Одни утверждают, что воры утащили котенка ради сена для своих коров. Другие уверены, что достопримечательность была вывезена "из эстетических соображений людьми тонкой душевной организации".