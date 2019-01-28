Иранским форвардом "Рубина" Азмуном интересуется "Андерлехт"

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун, который в эти дни феерит в составе футбольной сборной Ирана на Кубке Азии, заинтересовал ведущий клуб Бельгии "Андерлехт". Казанцы могут продать иранского форварда в связи с финансовыми проблемами.

"Андерлехт", в свою очередь, по сообщению бельгийского издания Nieuwsblad.Be, испытывает кадровые проблемы в линии атаки и готов купить иранца еще до конца зимнего трансферного окна. Правда, известно. Что "Рубин" оценивает своего лидера в рекордные для "Андерлехта" 10 млн евро.

Стоит напомнить, что Азмун стал настоящим лидером иранской сборной на Кубке Азии: в пяти встречах Сердар забил 4 гола, чем, несомненно, помог своей национальной команде выйти в полуфинал турнира, проходящего в ОАЭ, где она встретится с Японией.