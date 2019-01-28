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28 января 201914:24

"Амур" разгромил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ

hcadmiral.ru

Матчем во Владивостоке между местным "Адмиралом" и хабаровским "Амуром" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости разгромили хозяев льда в дальневосточном дерби со счетом 7:0 и обошли "моряков" в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей шайбы забросили Валентин Пьянов, Виталий Атюшов, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов. Шведский вратарь хабаровчан Марек Лангхамер во второй встрече подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности, оформив второй "сухарь" в нынешнем сезоне.

"Амур" переместился на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 53 игр. "Адмирал" опустился на последнее место с 35 баллами после 52 встреч. Обе дальневосточные команды практически потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

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