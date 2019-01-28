Биатлон. Юрлова и Старых отобрались на сбор к чемпионату мира
Союз биатлонистов России сообщил, что четыре "стреляющих лыжника" из состава сборной страны соответствуют всем критериям для попадания на заключительный сбор национальной команды перед чемпионатом мира. Биатлонисты будут проходить его в немецком Риднау.
Из первой команды на этот сбор попадают Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гарничев. При этом Логинов и Гараничев вместо сбора в Риднау отправятся вместе с мужской командой на этапы Кубка мира в США и Канаде.
Из состава нашей сборной, выступающей во втором по силе международном турнире – Кубке IBU, на сбор точно попадают Виктория Сливко и Антон Бабиков, которые набрали наибольшее количество очков на трех последних этапах.
Всего в Риднау попадут по 8 мужчин и женщин, но кроме тех, кто вместе с Логиновым и Гараничевым поедет в Северную Америку. Остальные участники подготовительного этапа к мировому первенству будут определены решением тренерского штаба СБР.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Похищение Куинджи попало на видео
- В Крыму осквернили памятник "Вежливым людям"
- Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым
Самое читаемое
-
Гибель малыша в колодце оказалась не несчастным случаем
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- "Из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
Активы Дерипаски вывели из-под санкций и контроля бизнесмена
- Европа нашла обход санкций к Ирану. Осталось несколько дней
- Топ-10 самых динамичных городов мира
- ФРС готовит рынкам сюрприз?
- Прогноз: рубль порадуется, что Москву хотя бы не обвинили в шатдауне
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Стартовали российские продажи нового Kia Ceed SW
- Вот так выглядит новый Renault Clio!
- Составлен Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России
- Opel возобновит производство в России
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Есть вопрос: чем опасно курение кальяна
- Пищевая безопасность: что не так с рапсовым маслом в составе продуктов
- Люди, генетически уязвимые для туберкулеза, не знают об этом
- Полезен ли черный перец? Вот что говорит наука
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Американские дипломаты спешно покидают Венесуэлу
- США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"
- Блокадные архивы и 872 свечи: каждый петербуржец ощущает себя ленинградцем
- Сильнейшие метели и снегопады испытывают россиян
- День Татьяны: члены правительства и депутаты поздравили студентов
Вести-Москва
-
Автомобилистов просят пересесть на метро: в столице генеральная уборка
- Марафон добра провели на ВДНХ
- В двух столичных школах введен карантин по кори
- В Крылатском прошел чемпионат по суперкроссу
- Рождественский фестиваль духовной музыки завершился большой премьерой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца