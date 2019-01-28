Смолов: Мамаев и Кокорин виноваты, но не стоит их демонизировать

Форвард футбольной сборной России и столичного "Локомотива" Федор Смолов сообщил, что его бывший партнер по "Краснодару" Павел Мамаев и игрок "Зенита" Александр Кокорин, обвиняемые в хулиганстве, должны быть наказаны, но "не стоит устраивать показательную порку".

По мнению Смолова, которого цитирует РИА Новости, футболисты в своих проступках "попались в удобное время". На их примере, считает форвард "Локо", "решили показать, что в том числе и с власть имущими у нас в стране шутки плохи". Федор отметил, что если бы был вместе с Мамаевым и Кокриным в тот роковой вечер, то смог бы уберечь коллег от преступления.

Футболист признал, что Мамаев и Кокорин виновны и должны понести наказание: "Это 100%, несмотря на нашу дружбу". Но Смолов считает, что не надо демонизировать двух футболистов-хулиганов и наказание не должно быть "слишком суровым и жестоким по отношению к ним".

Также Федор выразил мнение, что, если бы в истории с драками "не было фамилий Кокорина, Мамаева и госчиновника [Дениса] Пака, то скорее всего наказание было бы совершенно другим".