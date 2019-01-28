Опубликовано видео момента массового ДТП на Симферопольском шоссе

Один из участников массовой аварии, произошедшей 26 января на Симферопольском шоссе в Московской области, разместил в Сети запись со своего регистратора, запечатлевшего момент столкновения.

Напомним, что сильнейший снегопад, обрушившийся на столичный регион в минувшие выходные, стал причиной серии массовых ДТП на подмосковных трассах.

Как сообщалось ранее, участниками нескольких столкновений на трассе М-2 "Крым" — на участке с 4-го по 59-й километр, стали около полусотни машин, три человека получили травмы. В некоторых местах попавшие в аварии автомобили полностью перекрыли движение по шоссе.

Полиция и МЧС призывали водителей отказаться от поездок из-за сложных погодных условий.

К вечеру минувшего воскресенья в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков, дорожный службы, переведенные в усиленный режим работы, будут убирать снег всю неделю – в мероприятиях задействовано около 60 тысяч человек и более 13 тысяч единиц техники.