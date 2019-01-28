В Китае на суде впервые присутствовал носитель искусственного интеллекта

Власти Китая впервые применили во время судебного заседания систему искусственного интеллекта. Алгоритм оперативно выводил на экран нужные данные, а также фиксировал показания присутствовавших в зале юристов, сообщает China Daily.

Специально разработанную для судебных слушаний интеллектуальную "Систему 206" применили во время заседания промежуточного народного суда Шанхая.

Власти рассматривали непростое дело о грабеже и убийстве. Несмотря на большое количество различных данных и показаний, система безошиобочно выводила на экран данные от судьи, прокурора или адвоката (показания психиатра, запись с камер наблюдения и другие).

"Система 206" также оказалась способной распознавать голоса участников заседания и расшифровывать их показания.

Чиновники заявили, что будут и впредь обращаться к услугам искусственного интеллекта.