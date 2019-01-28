"Железобетонный пешеход": сбитый житель Пензы спокойно отправился по своим делам

Попытавшийся проскочить на красный сигнал светофора водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Пензе. К удивлению очевидцев пострадавший самостоятельно поднялся на ноги, перебросился парой фраз с автовладельцем и как ни в чем не бывало отправился дальше. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла днем 25 января на улице Суворова. На кадрах видно, как группа пешеходов, дождавшись разрешающего сигнала, отправилась на другую сторону проезжей части, причем один из них так спешил, что оказался впереди и тут же был сбит легковушкой, владелец которой попытался проскочить перед людьми.

Заурядный случай перестал быть таковым после столкновения: пожилой пешеход встал с асфальта, выслушал претензии со стороны водителя Hyundai Solaris и уже был готов к длительному разбирательству, но последний после осмотра машины пошел на мировую, так что в итоге мужчины пожали друг другу руки и разошлись.

"Железобетонный по выдержке пешеход! Реально! Нервы как трос! Вот это спокойствие", — поразились пользователи.

Многие комментаторы все посоветовали сбитому пешеходу поставить в известность ДПС, поскольку состояние здоровья может ухудшиться.