Картина "Ай-Петри" не вернется на выставку Куинджи

Украденная и найденная картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи будет доставлена в Третьяковскую галерею вечером, но снова выставлена не будет.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, по словам которой, есть надежда, что к концу 28 января полотно окажется в депозитарии художественного музея.

Она подчеркнула, что с Русским музеем (которому принадлежит картина), который пришлет своих специалистов в Третьяковскую галерею, достигнута договоренность, что "Ай-Петри. Крым" не будет выставляться.

Ранее сообщалось о том, что вечером 27 января преступник на глазах многочисленных посетителей снял картину Куинджи со стены в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где с 6 ноября 2018 года по 17 февраля 2019 года проходит выставка художника и ушел.

Поскольку преступник действовал спокойно и решительно, посетители приняли его за работника музея. Тревога была поднята лишь спустя 10 минут.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность", а утром 28 января мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

Речь идет о 31-летнем Денисе Чуприкове, который хорошо знаком столичной полиции – в декабре 2018 года он задерживался в Москве за хранение наркотиков и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Украденное полотно он спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

За последние восемь месяцев это не первое серьезное происшествие в Третьяковской галерее. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан некий Иван Подпорин, который из хулиганских побуждений разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.