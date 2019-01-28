Фернандо Алонсо: я оказался в нужном месте в нужное время

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо, одержавший победу в престижной североамериканской гонке "24 часа Дайтоны", поделился с журналистами своими эмоциями после тяжелейшей суточной гонки за знаменитом овале.

Команда Konica Minolta Cadillac, за которую также выступали еще один экс-пилот "Формулы-1" Камуи Кобаяси, а также Ренгер ван дер Занде и Джордан Тейлор, одержала победу в гонке "24 часа Дайтоны" в тяжелых погодных условиях. За 2 часа до окончания заезда Алонсо опередил всех соперников и вскоре после этого гонка была остановлена красными флагами.

"Это невероятно, — цитирует Алонсо Motorsport.Com. – Я испытал потрясающий опыт вместе с командой – тесты и саму гонку, которая прошла идеально. Условия были очень разные, и мы были сильны в любых условиях – на сухой трассе и в дождь, ночью и днем. Очень рад за команду и всех ребят".

"Я очень высоко оцениваю то, что мы сделали. Победа в гонке на выносливость в таком культовом месте, как Дайтона, значит очень многое. При этом у меня не было никакого опыта в гонках на выносливость до прошлого года. Я оказываюсь в нужное время в нужном месте, и я счастлив", – заявил Алонсо, намекая, что в прошлом году он также выиграл еще одну суточную гонку – "24 часа Ле-Мана".