Британский дрон научат облетать препятствия

Военно-воздушные силы Великобритании попросили американскую компанию General Atomics установить систему уклонения DAA, или Detect and Avoid system, на ударные беспилотники Protector. Новое оборудование позволит дрону осматривать воздушное пространство вокруг себя и прокладывать курс так, чтобы не столкнуться, например, с гражданским авиалайнером, пишет научное издание N+1.

Как утверждают разработчики, систему начали проектировать еще в 2013 году. Она состоит из нескольких подсистем. Первая — созданный в General Atomics радар. Вторая — оборудование предупреждения о столкновении TCAS II, такое же стоит и на всех современных авиалайнерах. Третья – ADS-B, или автоматическое зависимое наблюдение-вещание. Оно позволяет пилотам самолетов видеть то же самое, что и наземные диспетчеры: воздушную обстановку и движение всех летательных аппаратов вокруг себя. И, наконец, четвертая – комплекс прогнозирования и отображения столкновений.

Сейчас DAA уже используют некоторые дроны: например, беспилотник NASA Ikhana. Это ударный Predator, который переделали в научно-исследовательского робота. На американских боевых MQ-9B SkyGuardian система уклонения предусмотрена в качестве опции, то есть ставится только по просьбе заказчика.

Британский Protector конструируют как раз на базе SkyGuardian: место для DAA на нем уже предусмотрено. Этот дрон сможет провести в воздухе до 40 часов, если будет поддерживать крейсерскую скорость примерно в 380 километров в час. Предельная высота полета – 12 километров, а на внешних узлах подвески размещаются до 2 тонн оружия.