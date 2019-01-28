Спустя 20 лет объявился внебрачный сын скончавшегося солиста "Иванушек"

В "Прямой эфир" пришел Игорь Олегович Яковлев. Он утверждает, что является единственным сыном бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева.

Известный музыкант ушел уз жизни полтора года назад, и теперь, говорит Игорь, он решил рассказать правду и заявить о своих правах.

Игорь говорит, что постоянно контактировал с Олегом Яковлевым, и их отношения были теплыми.

По его словам, узнав о смерти "отца", он сразу созвонился с племянницей Яковлева Татьяной, приехал в Москву и был на его похоронах.

Игорь также утверждает, что задолго до этого был знаком и с Александрой Куцевол – продюсером и неофициальной женой Олега.

Впрочем, Александры Куцевол в завещании нет, несмотря на то, что она показала справку, согласно которой они с Олегом расписались в 2012 году в ЗАГСе города Чачак в Сербии.

Однако племянница музыканта Татьяна утверждает, что вскоре после этого была у Олега на отдыхе с детьми, и если бы он действительно вступил в брак, то обязательно про это бы сказал.

На запрос в январе 2018 года, который отправила племянница Олега, она получила ответ от МИД Сербии. В нем говорится, что актовая запись о заключении брака не внесена в реестр ЗАГСа. На запрос нотариуса через Минюст России был получен такой же ответ.

Рассказала Татьяна и о том, что после разговора с Куцевол и Игорем Матвиенко она подписала договор об отчуждении авторских прав, передав их Александре, чтобы та исполнила мечту Олега: выпустила его сольный альбом. Однако до сих пор этого сделано не было.

И вот теперь появился Игорь Яковлев, который утверждает, что он – внебрачный сын музыканта.

Что говорят об отношениях Олега и Александры знавшие их лично журналисты и музыканты? Может ли Игорь действительно быть внебрачным сыном Олега Яковлева? Кто в таком случае его мать? Что показал тест ДНК, и правда ли, что Александра Куцевол подделала документ о регистрации брака с музыкантом?

Об этом в подробностях – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".